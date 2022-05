von Klaus Schachinger, Euro am Sonntag Der Auftragsbestand von 60,8 Millionen Euro per Ende März ist 40 Prozent höher als vor einem Jahr. "Darin enthalten sind Order im Wert von 55 Millionen Euro für 2022. Aufträge im Wert von 25,8 Millionen Euro wurden bereits in Rechnung gestellt. Wir sind gut gestartet ...

Den vollständigen Artikel lesen ...