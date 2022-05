Mobimo Holding AG / Schlagwort(e): Sonstiges

Mobimo Holding AG: CFO Stefan Hilber verlässt Mobimo



13.05.2022 / 17:45 CET/CEST

Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Ad hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR CFO Stefan Hilber verlässt Mobimo



Luzern, 13. Mai 2022 - Stefan Hilber, CFO der Mobimo Holding AG, hat das Unternehmen aus persönlichen Gründen verlassen. Jörg Brunner, stellvertretender Finanzchef und langjähriger Leiter Group Accounting, übernimmt interimistisch die Leitung der Finanzabteilung. Der Prozess zur Bestimmung der Nachfolge wird unverzüglich eingeleitet. Der Verwaltungsrat und die Geschäftsleitung danken Stefan Hilber für sein erfolgreiches Wirken als Finanzchef und wünschen ihm für die Zukunft alles Gute.

Für Rückfragen wenden Sie sich bitte an:



Kontakt für Analysten und Investoren:

Alexandre Müller, Beauftragter IR

ir@mobimo.ch

+41 79 635 64 13 Kontakt für Medien:

Marion Schihin, Leiterin Unternehmenskommunikation

medien@mobimo.ch

+41 44 397 11 86



www.mobimo.ch Über Mobimo: Mit einem breit diversifizierten Immobilienportfolio im Gesamtwert von rund CHF 3,6 Mrd. gehört die Mobimo Holding AG zu den führenden Immobiliengesellschaften der Schweiz. Ihr Portfolio besteht aus Wohn- und Geschäftsliegenschaften sowie aus Entwicklungsobjekten für das eigene Anlageportfolio und für Dritte an erstklassigen Standorten in der Deutsch- und der Westschweiz. Eine ausgewogene Nutzung sowie eine sorgfältige Bewirtschaftung zeichnen die Gebäude aus. Mit ihren Entwicklungsprojekten stärkt Mobimo ihre Ertragsbasis und die Werthaltigkeit ihres Portfolios zusätzlich. Das Unternehmen schafft im Rahmen seiner Entwicklungsdienstleistungen auch Investitionsmöglichkeiten für Dritte. Mobimo beschäftigt rund 170 Mitarbeitende.

Zusatzmaterial zur Meldung:





Datei: Ad hoc Mitteilung CFO (Mobimo Holding AG)

Ende der Ad-hoc-Mitteilung