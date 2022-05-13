DAS/ DIE FOLGENDE(N) INSTRUMENT(E) IST/ SIND AB SOFORT AUSGESETZT:
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ ARE SUSPENDED WITH IMMEDIATE EFFECT:
INSTRUMENT NAME Waehrung/Currency ISIN BIS/UNTIL
GERRY WEBER INTL INH O.N. EUR DE000A255G36 13.05.2022 18:05 CET
START RESTART AUCTION: 18:05
EARLIEST START OF PRICE DETERMINATION: 18:15
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