Pünktlich zum Wochenende hat JinkoSolar am Freitag noch eine Nachricht veröffentlicht, die den europäischen Markt betrifft. Auch der Kurs der JinkoSolar-Aktie ist in Freitagslaune, was die Anleger im BörsenNews-Forum freut. Das ist eine Premiere Wie der Solarmodulhersteller JinkoSolar am heutigen Freitag in einer Pressemitteilung verkündet hat, wurde der erste europäische Vertrag mit der Memodo GmbH unterzeichnet. Es handelt sich um eine Memodo-Exklusivitätsvereinbarung ...

