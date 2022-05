Der chinesische Mars-Rover Zhurong hat auf dem Planeten geologisch junges Wasser gefunden, Milliarden von Jahren, nachdem es eigentlich verschwunden sein sollte. Nun soll der Bereich mit bodendurchdringenden Radarinstrumenten näher untersucht werden. Chinas im Jahr 2021 gelandeter Zhurong-Rover hat laut einer in Science Advances veröffentlichten Studie Hinweise auf Wasser auf dem Mars gefunden. Das wäre nicht so ungewöhnlich, wenn es sich dabei nicht um geologisch junges Wasser handeln würde. Den Forschenden zufolge sieht es so aus, als wäre es nur höchstens 700 Millionen Jahre alt. Das wäre ungewöhnlich. Denn obwohl der Mars in der ...

