Am Freitag, 13. Mai 2022, stattete der Generalsekretär der EFTA der liechtensteinischen Aussenministerin Dominique Hasler einen Arbeitsbesuch ab. Er wurde vom stellvertretenden EFTA-Generalsekretär, dem Liechtensteiner Frank Büchel, begleitet. Die EFTA fördert den freien Handel und die wirtschaftliche Integration Liechtensteins. Nach einer Covid-19 bedingten Pause findet das diesjährige EFTA-Ministertreffen wieder zwischen dem 19. - 21. Juni in Brüssel statt. Neben dem anstehenden Ministertreffen galt die Unterredung unter anderem auch der allgemeinen politischen Lage in Europa, den aktuellen Entwicklungen im EWR, den veränderten weltweiten Rahmenbedingungen in den Aussenhandelsbeziehungen und den Folgen für die EFTA. Auch Liechtensteins anstehender Vorsitz war Teil des Arbeitsgespräches, an welchem auch der liechtensteinische Ständige Vertreter in Genf sowie der Leiter des Amts für Auswärtige Angelegenheiten teilnahmen.



