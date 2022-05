Die hohe Inflation treibt nicht nur die USA schon bald in eine Stagflation - also in eine Situation, in der die Wirtschaft nicht mehr wächst oder schrumpft, aber die Preise dennoch hoch bleiben! Der Grund: wir sind bereits in den Anfängen einer Mangelwirtschaft, ob bei Agrarrohstoffen (Weizen), Öl und Gas, oder wichtigen Metallen (Aluminium etc.). ...

