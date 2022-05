News von Trading-Treff.de DAX erreicht die 14000 zum Wochenabschluss. Ist damit die Korrektur fast ausgestanden? Genau darauf blicken wir in diesem Marktbericht. Schwung im DAX bis Handelsende Den dritten Tag in Folge konnte der DAX seine Aufwärtsdynamik unter Beweis stellen und sich nach oben arbeiten. Zum Wochenausklang sogar auf eine psychologisch wichtige Marke hin - die 14.000 wurde zurück erobert! Zunächst begann der DAX etwas stärker in der ...

Den vollständigen Artikel lesen ...