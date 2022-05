Da die weltweite Nachfrage nach TAAT seit der ersten Markteinführung in den USA im Dezember 2020 gestiegen ist, hat das Unternehmen eine Variation seines Beyond Tobacco-Basismaterials unter Verwendung rekonstituierter pflanzlicher Materialien für internationale Märkte entwickelt, in die die aktuelle Formulierung auf Hanf-Basis aufgrund seines CBD- und vernachlässigbaren THC-Gehalts nicht importiert werden darf. Um diese globale Chance zu nutzen, hat TAAT ein beschleunigtes US-Patent eingereicht, das neben der proprietären Integration mit Smartphones und Wearable-Technologien dieses erweiterte Spektrum an Basismaterialien abdeckt, um derzeitigen Rauchern beim Wechsel zu TAAT zu helfen und dessen Vorteile auch anhand empirischer Daten zu sehen, die mit künstlicher Intelligenz ("KI") erfasst wurden.

Las Vegas und Vancouver, 13. Mai 2022 - TAAT Global Alternatives Inc. (CSE: TAAT) (OTCQX: TOBAF) (FWB: 2TP) (das "Unternehmen" oder "TAAT") freut sich bekannt zu geben, dass es in den USA eine beschleunigte Patentanmeldung für ein Veredelungsverfahren für das Beyond Tobacco-Basismaterial für TAAT eingereicht hat, bei dem ein breiteres Spektrum an rekonstituierten hanffreien Materialien verwendet werden kann, um ein nikotin- und tabakfreies Raucherlebnis mit einer Nutzererfahrung ähnlich der einer traditionellen Tabakzigarette, ohne Restcannabinoide (z. B. Königskerze, Hopfen, Lavendel, Kamille, Ginseng, Salbei und Pfefferminze), zu schaffen. Während Cannabis derzeit auf mehreren globalen Märkten erlaubt ist, bleibt es in den meisten anderen, einschließlich der Mehrheit der asiatischen Nationen, illegal.1 Da TAAT einen noch größeren Marktanteil in der globalen USD $812 Milliarden-Tabakindustrie zu erobern plant, hat das Unternehmen erkannt, wie wichtig es ist, sein nikotin- und tabakfreies Produkt in weiteren Ländern auf der ganzen Welt verkaufsfähig zu machen, indem es eine Beyond Tobacco-Formulierung entwickelt, die rekonstituierte Biomasse ohne Hanf verwendet.

Obwohl das Unternehmen Gespräche mit Tabakhändlern in Regionen mit hoher Rauchinzidenz geführt hat, in denen TAAT sich als nikotinfreie Alternative zu Zigaretten voraussichtlich einer erheblichen Beliebtheit erfreuen wird (z. B. Asien-Pazifik/APAC, Naher Osten und Nordafrika/MENA, Golfkooperationsrat/GCC-Mitgliedstaaten), kann es aufgrund des Vorhandenseins von Cannabidiol ("CBD") und des vernachlässigbaren Gehalts an Tetrahydrocannabinol ("THC") in der aktuellen Beyond Tobacco-Formulierung nicht in mehreren Schlüsselmärkten angeboten werden. Um dieses Hindernis zu überwinden, hat das Unternehmen mit zahlreichen Pflanzenmaterialien ohne Hanf experimentiert, mit denen das Beyond Tobacco-Basismaterial hergestellt werden kann, und TAAT hat spezifische Biomassetypen identifiziert, die konsequent kommerziell bezogen werden können, um sie in neuen globalen Märkten zu vertreiben. Das Unternehmen hat auch zahlreiche Vorteile identifiziert, die speziell mit diesen Materialien verbunden sind und die nach Ansicht von TAAT das Wertversprechen seiner hanffreien Formulierungen verbessern könnten.

Durch das Angebot einer Version von TAAT ganz ohne CBD- oder THC-Gehalt zusätzlich zur Beyond Tobacco-Formulierung geht das Unternehmen davon aus, dass es seinen adressierbaren Gesamtmarkt ("TAM") erheblich erweitern kann.

Um seinen adressierbaren Gesamtmarkt in der USD $812 Milliarden schweren globalen Tabakindustrie zu erweitern, hat das Unternehmen ein beschleunigtes US-Patent für eine hanffreie Formulierung des Beyond Tobacco-Basismaterials von TAAT entwickelt und eingereicht. Im Bild oben ist ein TAAT-Stick mit der hanffreien Rezeptur zu sehen.

Joe Deighan, Gründer von TAAT, kommentierte: "Obwohl Hanf und verschiedene Cannabinoide für die Vision von TAAT und Beyond Tobacco von grundlegender Bedeutung sind, was die Vorteile angeht, die sie erwachsenen Tabakrauchern bieten, die auf Nikotin verzichten möchten, schränkt die Verwendung von Hanfmaterial die globalen Märkte, auf denen TAAT verkauft werden kann, von Natur aus ein. Wir sind bestrebt, in Regionen wie Asien und den Nahen Osten einzudringen, wo die Nachfrage nach einer nikotin- und tabakfreien Alternative, die besser ist als Tabakzigaretten, vorhanden ist. Doch selbst auf Märkten, auf denen die Legalisierung von Hanf in Zukunft unmittelbar bevorsteht, kann es einige Jahre dauern, bis dies tatsächlich umgesetzt ist. Anstatt zu warten, haben wir in den letzten Monaten eine Formulierung von Beyond Tobacco entwickelt, bei der andere Materialien als Hanf verwendet werden, die immer noch eine Nutzererfahrung bieten, die fast identisch mit der des Rauchens einer Tabakzigarette ist. Dies kann es uns ermöglichen, TAAT praktisch überall auf der Welt einzuführen, um unsere Marktanteile in der USD $812 Milliarden schweren globalen Tabakindustrie von zu erweitern."

