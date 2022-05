News von Trading-Treff.de Wall Street Aktien am Freitag: Aktienanalyse Twitter, Tesla, Beyond Meat, Coinbase, Amazon und weitere US-Aktien in einer halben Stunde. Welche US-Aktien waren am Freitag spannend? Im heutigen Blick auf die Wall Street starten wir mit Roland Jegen mit einem Update zu den großen US-Indizes S&P500, Russel2000 und Nasdaq100. Dabei fallen vor allem die volatilen Aktien ins Auge, die teilweise eine Erholung von bis zu 50 Prozent ...

