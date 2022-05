San Jose, Kalifornien (ots/PRNewswire) -Kürzlich hat die BOE Technology Group Co., Ltd. erfolgreich das weltweit erste 55-Zoll-8K-Aktivmatrix-Quantenpunkt-Leuchtdioden-Display (AMQLED) entwickelt, das derzeit auf der SID Display Week 2022 in San Jose, Kalifornien, ausgestellt wird. Dies ist ein weiterer Innovationsdurchbruch im Bereich der Aktivmatrix-Quantenpunkt-Displays nach der Veröffentlichung der 55-Zoll-4K-AMQLED-Display-Demo im Jahr 2020. Dieses weltweit erste 55-Zoll-8K-AMQLED-Display nutzt die Elektrolumineszenz-Quantenpunkt-Technologie in Kombination mit dem Oxid-TFT-Antrieb und dem Tintenstrahldruckverfahren für alle Funktionsschichten (außer der Kathode), was es zu einem echten "aktiven selbstemittierenden Quantenpunkt-Display" macht.Quantenpunkte, die auch als Halbleiter-Nanokristalle bekannt sind, haben einzigartige physikalische Eigenschaften wie eine abstimmbare Emissionswellenlänge und eine geringe Halbwertsbreite. Im Vergleich zur Quantenpunkt-Hintergrundbeleuchtungstechnologie ist AMQLED frei von Hintergrundbeleuchtung, während die Quantenpunkte durch injizierten Strom laminiert werden. Die AMQLED-Technologie hat die Vorteile der Selbstemission, der großen Farbskala und der langen Lebensdauer usw., was sie zu einem Wegbereiter der Quantenpunkt-Displaytechnologie macht. Inzwischen gilt der Tintenstrahldruck als das am meisten gemeinsame Herstellungsverfahren für die QLED-Massenproduktion, das die Auslastung der Materialien erheblich verbessern und damit die Herstellungskosten effektiv senken kann.Gegenwärtig befindet sich die elektrolumineszente AMQLED-Displaytechnologie in einer "Explosionsphase" und zieht die Aufmerksamkeit der akademischen Welt und der wichtigsten Akteure der Displayindustrie auf der ganzen Welt auf sich. Durch kontinuierliche Innovation hat BOE eine Reihe von AMQLED-Displays auf den Markt gebracht, darunter die 5-Zoll-, 14-Zoll- und 55-Zoll(4K)-Demos. BOE ist führend in der Entwicklung der Quantenpunkt-Displaytechnologie und hat einen wichtigen Schritt in Richtung Massenproduktion der AMQLED-Technologie gemacht. Die Einführung der weltweit ersten 55 Zoll 8K AMQLED-Demo zeigte, dass BOE einer der führenden Akteure im Bereich der Quantenpunkt-Displays ist, was die weltweite Wettbewerbsfähigkeit der chinesischen Display-Industrie weiter verbessern wird.Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1274424/image_836030_24376813_Logo.jpgPressekontakt:Cindy Tian,tianxinyu@boe.com.cnOriginal-Content von: BOE Technology Group Co., Ltd., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/128428/5221966