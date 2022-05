Laut Meldung von Associated Press wird die südkoreanische HYUNDAI MOTOR in der kommenden Woche den Bau einer Fabrik für Elektrofahrzeuge in Savannah, US-Bundesstaat Georgia, ankündigen. Das Investitionsvolumen belaufe sich auf mehr als 7 Mrd. $. In Georgia ist bereits der südkoreanische Batteriehersteller SK Innovation angesiedelt, mit dem HYUNDAI MOTOR kooperiert. Einen Anlass, den Plan offiziell vorzustellen, bietet ein geplanter Besuch des US-Präsidenten Joe Biden in Südkorea, der für den 20./21. Mai angesetzt ist.



HYUNDAI MOTOR COMPANY (ADR) gab seit Jahresbeginn fast 13 % nach, in den USA gestern - 1,1 % auf 35,60 $.



Helmut Gellermann, Bernecker Redaktion

HYUNDAI-Aktie komplett kostenlos handeln - auf Smartbroker.de