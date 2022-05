Angst ist im Leben wie auch an der Börse gemeinhin ein schlechter Begleiter - denn Angst drückt die Stimmung und verleitet zu falschen Entscheidungen. Bei Anlegern ist diese Angst derzeit allgegenwärtig - die weltweiten Börsen haben mit schweren Rücksetzern zu kämpfen und der Fear and Greed Index ist am unteren Ende der Skala angekommen. Auch einige Unternehmen hat es zuletzt besonders stark getroffen und sie haben massiv an Boden verloren - einige notieren aktuell bis zu 85 Prozent von ihrem 52-Wochen-Hoch ...

