Mit einem Tesla Model S durch unebenes Gelände zu fahren, ist keine gute Idee - Es es sei denn, es sind Panzerketten dran. Während Elon Musk seinen Cybertruck offenbar mit Klebeband zusammenpappen muss, haben ein paar deutsche Youtuber gezeigt, wie es besser geht und einen Tesla-Tank gebaut. In einem Video auf ihrem Youtube Kanal zeigen "The Real Life Guys", wie aus einem Model S innerhalb von vier Wochen ein Gefährt werden kann, für das kein Terrain zu uneben ist. Es hat etwas von "The A-Team", wenn zwei jeweils 1,...

