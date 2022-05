Großer Katzenjammer heute bei allen GameStop-Anteilseignern. Immerhin gaben die Notierungen in der abgelaufenen Woche 14,22 Prozent nach. An drei der fünf Sitzungen verabschiedete sich das Wertpapier mit Kursrückgängen aus dem Handel. Ein Minus von 13,87 Prozent am Montag bedeutete für GameStop dabei den höchsten Tagesverlust. Droht damit nun der endgültige Absturz?

Download-Tipp für spekulative Anleger: Der Krieg in der Ukraine sorgt für explodierende Energiepreise. Wir haben für Sie genau die Aktien herausgefiltert, die davon am stärksten profitieren! Diesen exklusiven Sonderreport können Sie hier kostenlos abrufen.

Die Bullen sollten jetzt erst einmal in Deckung gehen. Denn nun kann quasi jederzeit eine neue Verkaufswelle losgetreten werden. So fehlen bis zum 4-Wochen-Tief nur noch rund siebenundzwanzig ...

Den vollständigen Artikel lesen ...