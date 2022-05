Die letzten Wochen am Aktienmarkt waren ungemütlich. Der Krieg in der Ukraine, die steigenden Zinsen aufgrund der enorm hohen Inflationsraten und die zahlreichen Lockdowns in China. Derzeit gibt es viel Störgeräusche an der Börse. Nur Warren Buffett scheint das nicht zu kümmern. Er ist dafür bekannt, dass er mit seiner Holding Berkshire Hathaway (WKN: A0YJQ2) auf Unternehmen mit klaren Wettbewerbsvorteilen setzt, die für solche schwierigen Börsenphasen wie geschaffen zu sein scheinen. Heute möchte ...

