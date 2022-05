Die Aktie von Beyond Meat (WKN: A2N7XQ) soll eigentlich der Wegbereiter in eine bessere Zukunft sein. Es geht darum, Fleisch zu ersetzen. Das ist ein Ansatz, der Tierwohl und eine gesündere Ernährung schaffen soll. Der springende Punkt ist: Es geht um einen ähnlichen Genuss. In der Praxis ist die Aktie von Beyond Meat eher ein Rohrkrepierer. Blicken wir auf drei Nachteile, die diese Aktie jetzt besitzt, und warum sie zu Problemen heranreifen können. Beyond Meat: Nachteil Pricing-Power Ein US-Fool ...

Den vollständigen Artikel lesen ...