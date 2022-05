von Sven Parplies, Euro am SonntagProbleme in der Lieferkette, der Covid-Lockdown in China, auch steigende Kosten belasten Under Armour stärker als erwartet. Für das Geschäftsjahr stellt der Konzern als Gewinn 63 bis 68 Cent je Aktie in Aussicht. Die Konsensschätzung lag zuletzt bei 78 Cent.

