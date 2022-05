Die Papiere des Softwareriesen Microsoft wurden im Zuge der Gesamtmarkt-Schwäche stark in Mitleidenschaft gezogen. Der Titel hat seit seinem 52-Wochen-Hoch bereits knapp 27 Prozent eingebüßt. Trotz des angeschlagenen Charts handelt es sich dabei aus Sicht der AKTIONÄR um eine gesunde Korrektur.Microsoft hat sich in den vergangenen Jahren operativ sehr gut entwickelt und die Aktie kletterte von einem Hoch zum nächsten. Dadurch wurde auch die Bewertung der Aktie in die Höhe geschraubt. Mittlerweile ...

