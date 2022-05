DJ Thyssenkrupp Marine Systems will Teile der MV-Werften kaufen

FRANKFURT (Dow Jones)--Der U-Boot- und Marineschiff-Hersteller Thyssenkrupp Marine Systems (TKMS) will bei einer Konsolidierung der Werftindustrie in Deutschland und Europa eine führende Rolle spielen. "Wir brauchen eine Konsolidierung in Europa. Als TKMS können wir uns vielerlei Formen von Partnerschaften vorstellen", sagte Oliver Burkhard, der neue Vorstandsvorsitzende von TKMS, der Welt am Sonntag. Auch in das Rennen um einen Kauf von Teilen der insolventen MV-Werften in Mecklenburg-Vorpommern ist das Unternehmen eingestiegen. "Wir haben Interesse am Standort Wismar", so Burkhard.

"Die Werft wäre für jede Form von zusätzlichen Aufträgen geeignet, seien es U-Boote oder Überwasser-Schiffe", fügte er hinzu. Jetzt liege die Entscheidung beim Insolvenzverwalter und beim Gläubigerausschuss.

TKMS suche "aktiv nach neuen Fertigungsstandorten", sagte Burkhard in dem Interview weiter. "Es gibt eine ganze Reihe von Möglichkeiten." Angesichts des von der Bundesregierung angekündigten 100-Milliarden-Euro-Sondervermögen zum Ausbau der Bundeswehr müsse TKMS zusätzliche Kapazitäten aufbauen. An Nord- und Ostsee gebe es reichlich Werften, die aus der Krise des zivilen Schiffbaus heraus neue Betätigungsfelder suchten.

