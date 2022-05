Vernehmlicher Jubel ist heute bei allen Siltronic-Aktionären zu hören. Immerhin legte der Kurs im Verhältnis zur Vorwoche rund 3,71 Prozent zu. Mit Gewinnen schloss das Wertpapier an insgesamt zwei der fünf Sitzungen. Heftig gejubelt hatte Siltronic am Mittwoch mit einem Plus von 3,41 Prozent. Eröffnen sich dadurch neue Gewinnchancen? Sehen Sie selbst:

Geschenk für chancenorientierte Anleger: Der Krieg in der Ukraine lässt die Energiepreise in die Höhe schießen. Das ist DIE große Chance für Anbieter alternativer Energiequellen. Das Potenzial ist gigantisch. Die aussichtsreichsten Kandidaten finden Sie hier.

Auch wenn dieser Anstieg für die Bullen ein kleiner Siegeszug ist, bleiben doch noch dunkle Wolken am Himmel. Weil die nächste maßgebliche Haltezone auf dem Weg nach unten nun jederzeit unterboten werden kann. So notiert der Kurs nur ...

Den vollständigen Artikel lesen ...