Chipknappheit und Sanktionen erlauben es Russland nicht, den Bedarf an Technologie wie gewohnt zu decken. Jetzt nutzt das Land offenbar Chips aus Haushaltsgeräten, um Panzer und anderes Kriegsgerät weiterzubetreiben. Informationen des US-Handelsministeriums zufolge verwendet Russland Computerchips, die für Haushaltsgeräte gedacht sind, und baut sie in Kampfausrüstung. Das sagte Ministerin Gina Raimondo am Mittwoch bei einer Anhörung im Senat. Besonders die von den USA verhängten Sanktionen würden Russland zwingen, Computerchips aus Geschirrspülern und Kühlschränken in einigen militärischen Ausrüstungen zu ...

