Nach vielen Tagen mit schlechter Laune an den Märkten zeigten die Börsianer sich am Freitag wieder von ihrer Sonnenseite. Viele Aktien konnten sich wieder sichtlich von den jüngsten Talfahrten erholen und zumindest im DAX reichten die Zugewinne aus, um auf Wochensicht grüne Vorzeichen zu erreichen. So etwas gab es schon eine ganze Weile nicht mehr zu sehen.An den US-Börsen verlief der gestrige Handel nicht ganz so erfolgreich, dennoch befanden sich viele Titel im Plus. Nicht dazu gehörten die Papiere von Twitter (US90184L1026), die um fast zehn Prozent ...

Den vollständigen Artikel lesen ...