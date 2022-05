In der vergangenen Woche hat die US-Wetterbehörde die ersten Bilder des neuen Satelliten Goes-18 veröffentlicht. Der war am 1. März 2022 in seine Umlaufbahn gestartet und ist nun auf dem Weg zur Betriebsbereitschaft. Der neue Goes-18-Satellit der National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA), der Wetter- und Ozeanografiebehörde der Vereinigten Staaten, hat den Auftrag, Forschenden zu helfen, das Wetter, offene Klimafragen und Naturkatastrophen besser vorherzusagen und zu verstehen. Erste Bilder des Planeten dienen zu Kalibrierungszwecken Dazu wird er alle ungewöhnlichen Wetterphänomene wie ...

Den vollständigen Artikel lesen ...