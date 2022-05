Xetra Gold: Das Edelmetall Gold hat seinen Glanz verloren!

Short Trading-Strategie



Symbol: 4GLD ISIN: DE000A0S9GB0



Rückblick:Gold gilt als Krisenwährung und ist in unsicheren Marktphasen gefragt. Trotz der geopolitischen Spannungen steht Gold aber gerade nicht mehr auf den Kaufzettel der Anleger. Der Xetra Gold ETC notiert mittlerweile unter dem EMA-50 und könnte seinen Weg nach Süden weiter fortsetzen.

Meinung: Wenn der Goldpreis weiter unter Druck geraten sollte, kann man sich in diesem ETC auf der Short-Seite engagieren. Die steigenden Zinsen, wie auch der starke USD sorgen dafür, dass die Attraktivität des Edelmetalls nachlässt. Ebenso gibt es Anleger, welche schlicht und einfach Liquidität benötigen und deshalb ihre Gold-Bestände reduzieren. Auch saisonal sieht es in den nächsten Wochen für Gold nicht wirklich gut aus.

Chart vom 13.05.2022 - Basis täglich, 6 Monate - Kurs: 55.94 EUR



Setup: Wenn es der ETC nicht schaffen sollte, den EMA-20 zurückzuerobern, bietet sich der Aufbau einer Short-Position an. Diese könnte nach dem Entry über dem Hoch der vorletzten Woche abgesichert werden.

Autor: Wolfgang Zussner besitzt aktuell Positionen in 4GLD



