Shenzhen, China (ots/PRNewswire) -Am 10. Mai enthüllte INFiLED, ein weltweit führender Hersteller von LED-Anzeigen, auf der ISE2022 in Barcelona offiziell seinen beeindruckenden Stand in Halle 3 3B400. Der Stand zeigt die neuesten innovativen Produkte von INFiLED und wird noch bis zum 13. Mai zu sehen sein.Die ISE gilt als die weltweit größte AV- und Systemintegrationsmesse und wird auch als die wichtigste Plattform für Hersteller und Dienstleister angesehen, um kreative Produkte und Lösungen auf dem Multitechnologiemarkt vorzustellen. Als einer der beliebtesten Aussteller auf der ISE wurde INFiLED bereits zum siebten Mal in Folge eingeladen, auszustellen. Auf der diesjährigen ISE2022 präsentiert INFiLED sein umfangreiches Angebot an herausragenden LED-Displays, die für eine Vielzahl von Anwendungsszenarien geeignet sind, Lösungen für xR-Studios, Verleih, feste Installationen im Innen- und Außenbereich sowie viele andere, die alle am Stand ausgestellt werden.Am Ostzugang der Halle 3 wurde auf dem Stand von INFiLED ein 3x3x3 m großes xR-Studio aufgebaut, das aus zwei Hintergrundwänden aus der DB-Serie und Böden aus der DFII-Serie besteht. Beide Serien sind im xR-Bereich sehr beliebt und werden häufig für virtuelle Studios oder Bühnen-Setups wie Ten-dots Virtual Studio, PURE VIEW xR Studio, Voxx Haus Studio und andere eingesetzt.Die DB-Serie an der Wand hat eine Bildwiederholfrequenz von bis zu 3840 Hz, unterstützt HDR10 und zeichnet sich durch eine präzise Farbdarstellung, ruckelfreie dynamische Bilder und den für die xR-Produktion erforderlichen exzellenten Detailausdruck aus. Der Boden des DFII ist mit einer von INFiLED patentierten optischen Maskierung ausgestattet, die blendfrei und reflexionsarm ist und auch bei weiten Betrachtungswinkeln keine Farbabweichungen aufweist, was ihn zu einer geeigneten Wahl für virtuelle xR-Szenen macht.Gleich rechts neben dem xR-Studio wurde eine großformatige Leinwand aus der TITAN-X-Serie an der Fassade des INFiLED-Standes montiert. Diese Serie verfügt über eine hohe Transparenz von 70 %, einen Pixelabstand von nur 8,3 mm und eine Helligkeit von bis zu 4.000 nits und hebt sich durch ihr einzigartiges Erscheinungsbild und ihre erstklassige Leistung auf dem Outdoor-Mietmarkt ab. Bemerkenswert ist die Tatsache, dass der TITAN-X bei den Inavation Awards 2022 als Gewinner der Veranstaltungstechnik ausgezeichnet wurde.In der Ecke des Standes ist der neu eingeführte gebogene Bildschirm XII1.9 zu sehen. Die XII-Serie verwendet INFiLEDs patentierte Softmodul-Technologie, die sich durch hohe Flexibilität auszeichnet und um ±30° konvex und konkav sein kann. Sie erfüllt außerdem verschiedene Anforderungen an die Form des Bildschirms, wie z. B. Innenbogen, Außenzylinder, Streamer, Welle usw. Darüber hinaus erreichen die horizontalen und vertikalen Betrachtungswinkel dieser Serie bis zu 160°, und das auf dem Bildschirm dargestellte Bild ist aus jedem Blickwinkel natürlich und gleichmäßig.Direkt über der XII-Serie befindet sich ein majestätischer gebogener MV EDGE-Bildschirm. Jedes Modul der MV EDGE ist nur 125x250 mm groß, unterstützt verschiedene Anschlusswinkel von 90° bis 180° und kann mit der MV Planar-Serie von INFiLED kombiniert werden. Darüber hinaus verfügt er über eine hohe Helligkeit von 5000 nits und eine hervorragende Bildwiederholfrequenz von 3840 Hz, was ihn ideal für feste Installationen im Freien macht, insbesondere für DooH-Anwendungen. Darüber hinaus hat es einen niedrigen Energieverbrauch von 180 W/m2, was eine umweltfreundliche und effiziente Display-Lösung darstellt.Im Ausstellungsbereich von INFiLED werden verschiedene stationäre Display-Lösungen für den Innenbereich gezeigt, darunter die kürzlich eingeführte WP ARC-Serie. Diese Serie bietet eine Vielzahl von Pixelabständen bis hinunter zu 1,5 mm und ist mit der WP-Serie kompatibel, die das Display von einer flachen Oberfläche in eine glatte 90°-Kurve umwandelt. Darüber hinaus bietet die WP ARC-Serie ein Standard-Seitenverhältnis von 16:9 und unterstützt automatische Graustufen- und Punkt-für-Punkt-Korrekturen, die genaue Farben und flüssige Bilder anzeigen.Zu den weiteren ausgestellten hochwertigen Produkten gehört die WP-Serie, die in Innenräumen wie Konferenzräumen und medizinischen Wartezimmern eingesetzt wird und ein scharfes Bild mit vielen Details liefert. Die AM-Serie, ein transparentes Display für den Vermietungsmarkt, mit einer bloßen Modulgröße von 500x250 mm, ist bequem zu installieren und kann als LED-Decke verwendet werden.INFiLED auf der Messe:Die Adresse der ISE2022 ist: Fira Barcelona, Gran Via. Der Stand von INFiLED befindet sich in Halle 3 3B400. Während der Messezeit bieten Fachleute Dienstleistungen für alle Kunden an, die an unseren Produkten interessiert sind. Darüber hinaus ist der EMEA-Showroom von INFiLED im Zentrum Barcelonas jeden Nachmittag für Kunden geöffnet, die einen Rundgang machen möchten. Für den Besuch des Standes 3B400 sind Veranstaltungstickets erhältlich.Informationen zu INFiLEDINFiLED ist ein internationales Hightech-Unternehmen, das sich auf die Forschung und Entwicklung sowie die Herstellung von LED-Videogeräten in großem Maßstab spezialisiert hat. Bis heute wurden die Produkte von INFiLED in 85 Länder exportiert und in verschiedenen Bereichen wie Werbung, Transport, Sport, Events, Corporate Branding, Konferenzen und kreative Anwendungen eingesetzt. INFiLED konzentriert sich auf unabhängige Innovation und kontinuierliche Verbesserung und strebt danach, eine Top-Marke unter den LED-Bildschirmherstellern zu werden, um die Welt mit einem visuellen Fest zu erleuchten.Weitere Informationen erhalten Sie unter: info@infiled.com