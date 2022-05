Ich investiere in Aktien, um mir einen passiven Einkommensstrom für meine späteren Jahre aufzubauen. Sollte ich mich also auf Dividendenaktien beschränken, die regelmäßig Geld auszahlen, oder könnte ich eine bessere Rendite erzielen, wenn ich einige Wachstumsaktien einbeziehe? Es scheint eine einfache Antwort zu geben. Aber ich vermute, dass der Meister des langfristigen Investierens, Warren Buffett, anderer Meinung ist. Das Schöne an Aktien, die Dividenden zahlen, ist, dass die Erträge einfach ...

Den vollständigen Artikel lesen ...