Der DAX hat sich am vergangenen Freitag mit einem Plus von 2,1 Prozent auf 14.027 Punkte ins Wochenende verabschiedet. In der neuen Handelswoche könnte sich die Gegenbewegung im weiter intakten Abwärtstrend fortsetzen. Dafür müsste der deutsche Leitindex allerdings diese Marke überwinden. Zudem stehen wichtige Konjunkturdaten im Fokus. Die Hauptbelastungsfaktoren bleiben in der kommenden Woche die Zinswende in den USA und wohl bald auch in der Eurozone, die hohe Inflation, die Corona-Lockdowns in ...

