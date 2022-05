Biontech - Aktie die sich grossen Interesses von Privatanlegern erfreut oder muss man sagen erfreute? Mit überraschend starken Quartalsergebnissen überraschten die Mainzer viele - und schlugen alle Analystenschätzungen um Längen. Aber dennoch BioNTech "one hit wonder" - "nach Corona bleibt nix" - "ein Produktunternehmen", so oder so ähnlich wird die BioNTech SE (ISIN: US09075V1026) eingeschätzt und findet eine entsprechende Bewertung an der Börse. Dazu kommt natürlich die allgemeine Marktstimmung, die derzeit den Biotech-Sektor mit Desinteresse und Abgaben "straft". Heute soll es um Alles gehen, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...