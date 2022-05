Aktie im Fokus: Von Cyberangriffen gebeutelt greift man jetzt auf Cybeats zu?

Anzeige / Werbung

Die am Freitag kurz nach Börsenschluss veröffentlichte Meldung sollte in der Lage sein, über das Wochenende ein großes Börsenecho am Montag hervorzurufen.

Diese News könnte in der Tat richtungsweisend für die nahe, mittelfristige und längerwährende Zukunft dieses Pennystocks sein!

https://t.me/bullvestor



SCRYB ANNOUNCES SOFTWARE EVALUATION OF CYBEATS CYBERSECURITY PLATFORM TO GLOBAL SAFETY CERTIFICATION COMPANY

Scryb Inc. (WKN: A3C86A)* freut sich bekannt zu geben, dass es eine Vereinbarung mit einem US-basierten "Global Safety Certification" Unternehmen für eine Evaluierungslizenz der Cybersecurity-Produktsuite für Unternehmen von Cybeats abgeschlossen hat.

Da kritische Branchen einen starken Anstieg der Cybersicherheitsbedrohungen für Software-Lieferketten sehen, haben Bundesregierungen und Privatsektoren erkannt, dass die Erhöhung der Sicherheitsmaßnahmen für zugehörige Software von nationalem Sicherheitsinteresse ist. Zahlreiche Leitungsgremien wie die Cybersecurity and Infrastructure Security Agency (CISA) und die North American Electric Reliability Corporation (NERC) haben im vergangenen Jahr Richtlinien zur Cybersicherheit für die Lieferkette herausgegeben.

NEWS-FAZIT:

Ich würde behaupten, dass in der gesamten Branche der sprichwörtliche "Hut brennt" -Cybersecurity und im speziellen SBOM, die digitale Software-Lieferkette, für die Cybeats offenkundig ein Spezialist ist, wenn man nach dem Urteil von "IT-Papst" Gartner (NYSE: IT) geht, wird zur Pflicht!

Um wen es sich bei dem Vertragspartner handelt, ist nicht schwer herauszufinden. Gibt man "US Global Safety Certification 125 countries" in Google ein, führt der erste Eintrag zu Underwriter Labs, einer 1894 gegründeten Institution, die Sicherheitszertifikate für Geräte vergibt, ähnlich dem TÜV in Deutschland.

Bezeichnenderweise wurde Underwriter Labs, falls ich die Hinweise richtig gedeutet habe, erst kürzlich Opfer einer Ransomware-Cyberattacke und hat so am eigenen Leib erfahren müssen, wie angreifbar man als große Organisation ist:

Quelle: https://www.bleepingcomputer.com



UL LLC, besser bekannt als Underwriters Laboratories, hat einen Ransomware-Angriff erlitten, der seine Server verschlüsselte und dazu führte, dass sie Systeme abschalteten, während sie sich erholten. IRGENDWIE DOCH PEINLICH FÜR EINE ORGANISATION, DIE FÜR DIE SICHERHEIT VON ELEKTROGERÄTEN ZUSTÄNDIG IST…

Also dürfte auch bei UL Feuer am Dach sein. Für mich ist dieser Evaluierungsvertrag das nächste Puzzleteil, das ein immer deutlicher werdendes Bild erzeugt, auf dem in großen Lettern "Weltweiter Erfolg" steht.

WEITERE WICHTIGE PUZZLETEILE:

Einer der "Big 5", entweder Google, Amazon, Facebook, Apple oder Microsoft (welche Firma genau weiß man nicht), testet die SBOM-Cybersecurity-Lösung - und jetzt stellen Sie sich vor, die Headline "Microsoft Chooses Cybeats SBOM Solution" geht über den Ticker - was wird passieren? Die Aktie wird sich möglicherweise an einem Tag verdoppeln, verdreifachen, verfünffachen! Abner das ist noch nicht alles, denn 5 weitere, namentlich noch nicht bekannte, Hochkaräter evaluieren derzeit die Cybersecurity Lösung von Cybeats, der 100%igen Tochter von Scryb Inc. (WKN: A3C86A)*.

ein multinationaler Konzern der Luft- und Raumfahrtbranche;

eine Kryptowährungsbörse mit Sitz in den USA;

ein multinationales Unternehmen für IoT-Zubehör;

ein multinationales Fortune-500-Fertigungsunternehmen; und

ein europäisches multinationales Energiemanagement- und Industrieautomatisierungsunternehmen.



Doch das ist ebenfalls nur die Spitze des Eisbergs, denn man hat auch kürzlich eine Partnerschaft bekannt gegeben, welche dem gesamten Szenario die Krone aufsetzt:

BREAKING NEWS: SCRYB ANNOUNCES PARTNERSHIP WITH MULTINATIONAL CYBERSECURITY CORPORATION FROM THE S&P 500

Scryb Inc. (WKN: A3C86A)* gibt den Abschluss einer Vereinbarung mit einem multinationalen Unternehmen aus dem S&P 500 bekannt, die Cybeats Cybersecurity zu einem Technologiepartner macht. Zusammen startet man eine Technologieallianz mit dem Zweck der Zusammenarbeit zur Kommerzialisierung von gemeinsamen Software-Sicherheitslösungen beginnen.

DAS MULTINATIONALE UNTERNEHMEN SICHERT DIE GRÖSSTEN UNTERNEHMEN, KMU, DIENSTANBIETER UND REGIERUNGSORGANISATIONEN AUF DER GANZEN WELT UND HAT SICH ALS TREIBENDE KRAFT HINTER CYBERSICHERHEITSINNOVATIONEN POSITIONIERT UND NEUE INDUSTRIESTANDARDS FÜR KONVERGIERTE NETZWERKE UND SICHERHEIT GESETZT. DAS UNTERNEHMEN IST DIE NUMMER EINS BEI DEN MEISTEN AUSGELIEFERTEN SICHERHEITSANWENDUNGEN WELTWEIT.

Obwohl der Name des neuen Partners in der News nicht genannt werden kann bzw. darf, kann man anhand der Beschreibung schnell auf einen Namen kommen: Fortinet (NASDAQ: FTNT), der 42 Mrd. USD schwere Cybersecurity-Gigant.

Eigentlich unfassbar, dass sich eine so hochklassige Technologie in einem Pennystock versteckt, aber daran gibt es nichts zu rütteln, dass Cybeats, die 100%-Tochter von Scryb Inc. (WKN: A3C86A)*, wohl eine der besten SBOM-Lösungen am Markt bereitstellt, just jenes Cybersecurity-Feature, das auch das Weiße Haus in jedem Gerät implementiert sehen möchte. Künftig MUSS man, wenn man mit US-Regierungsbehörden ins Geschäft kommen will, SBOM (Digitale Software Stückliste) in elektronische Geräte integrieren.

Fragen Sie sich nun, warum Fortinet auf die Cybeats SBOM-Lösung zugreifen will - können sie das nicht selbst? Offenbar nicht… Fragen Sie sich doch, warum Google, Amazon, Facebook, Apple oder Microsoft derzeit die Cybeats SBOM Lösung testen - können sie das nicht selbst? Offenbar nicht…In dem "offenbar nicht" liegt eine große Chance, denn wenn es Fortinet, Google und Co. (wer es genau ist, weiß man bislang leider nicht) nicht hinbekommen, eine taugliche SBOM-Lösung zu programmieren, die den Anforderungen der Industrie genügt, dann hat die SBOM-Technologie von Cybeats eben einen besonders hohen Stellenwert, den man bei einer Investitionsentscheidung unbedingt in Betracht ziehen sollte!

EINER, DER ES WIRKLICH WISSEN SOLLTE:

Die Technologie von Cybeats hat mich sofort beeindruckt. Die Bereitstellung einer integrierten Sicherheitsplattform zur Sicherung und zum Schutz hochwertiger vernetzter Geräte ist keine leichte Aufgabe. Der einzigartige Ansatz von Cybeats ermöglicht es Geräteherstellern, sichere und geschützte Geräte zeitnah und kosteneffizient zu entwickeln, einzubauen und zu warten. NICOLAS CHAILLAN, EHEMALIGER CHIEF ARCHITECT FÜR CYBER.GOV DES DEPARTMENT OF HOMELAND SECURITY (DHS) UND CHIEF SOFTWARE OFFICER FÜR DIE US AIR FORCE UND SPACE FORCE

Sechs Milliarden-Unternehmen testen gegenwärtig die SBOM-Lösung von Cybeats, der 100%-Tochter von Scryb Inc. (WKN: A3C86A)* - Das hat offenbar einen Grund, nämlich die "Empfehlung" von Gartner (NYSE: IT), DEM IT-Beratungsunternehmen weltweit, quasi der IT-Papst schlechthin hat Cybeats auf ihrer Empfehlungsliste: Cybeats Recognized as a Representative Provider in 2022 Gartner® Innovation Insight for SBOMs Report

SCRYB INC.*

WKN: A3C86A CSE: SCYB

COOLE SACHE: MIT EINEM KONTO BEI SMARTBROKER KÖNNEN SIE DIESE AKTIE AB 0 EURO HANDELN. - EIN BROKERWECHSEL ZAHLT SICH OFT AUS!!

Der erste Schritt, der Cybeats als "Spin-off" von Scryb Inc. (WKN: A3C86A)* zuerst an die CSE und in weiterer Folge an die Nasdaq oder NYSE bringen soll, wurde schon initiiert und sollte eigentlich in Kürze über die Bühne gehen. Das tolle daran ist nicht nur die wahrscheinlich bessere Bewertung von Cybeats als separate Einheit, die auch Scryb Inc. (WKN: A3C86A)* als kontrollierenden Aktionär zu einem höheren Marktwert verhelfen sollte, sondern auch die Tatsache, dass man als Scryb-Aktionär eine Aktiendividende der Cybeats-Aktie bekommen soll, sobald das Senior-Listing vollzogen ist.

Man war in der Lage, einen absoluten "Top-Dog" für das Cybeats-Projekt zu gewinnen! - Kein Wunder, denn Cybeats könnte genau die Bausteine in der Schublade haben, nach denen die Industrie händeringend sucht: Cybeats Appoints Cybersecurity Industry Leader, Bob Lyle, as Chief Revenue Officer

Scryb Inc. (WKN: A3C86A)* hat Bob Lyle zum Chief Revenue Officer (CRO) von Cybeats ernannt. Als CRO ist Bob für die Leitung von Verkaufsinitiativen in Bezug auf beide Produktlinien von Cybeats verantwortlich.

Lyle hat mehrere Jahrzehnte lang leistungsstarke Vertriebsteams und schnell wachsende Unternehmen geleitet und sogar ein Sicherheitsunternehmen gegründet, das nach nur 18 Monaten von HMD Global (NOKIA Mobile) übernommen wurde. Lyle wird neben seiner Tätigkeit bei Cybeats gleichzeitig GSMA-Vorsitzender bleiben, einer Industriegruppe für IoT-Gerätesicherheit, zu der 750 Mobilfunkbetreiber auf der ganzen Welt gehören.

Bob Lyle, CRO, Cybeats

Jetzt mal ohne jeden Witz - es gibt weltweit wohl weit mehr Smartphones als Computer, und Cybersicherheit ist auch hier eines der Top-Themen, wenn nicht sogar DAS Top-Thema. Wer könnte in diesem Bereich einflussreicher sein als jener Mann, der beim Zusammenschluss der Mobilfunkindustrie dem Bereich Cybersecurity vorsteht? Zur Info: Lyle war auch schon im Vorstand von GSMA als Nokia sein Cyber Security Unternehmen Valona kaufte!

CYBERSECURITY BEWERTUNG

Welche hohe Bewertungen Cybersecurity-Firmen derzeit abrufen können, beweist die Übernahme von Siemplify durch Google für 500 Mio. USD. Siemplify hat zwar namhafte Kunden, aber der Jahresumsatz liegt derzeit noch bei weniger als einem Fünfzehntel (33 Mio. USD - Link). Google wird aber sicherlich wissen, was man tut, oder?

CYBEATS - ALARMANLAGE UND POLIZEI IN EINEM VOR DEM DURCHBRUCH.



Cybersecurity wird eines der ganz großen Themen 2022 und darüber hinaus werden, denn mit der immer weiter voranschreitenden Vernetzung von Dingen bieten sich Cyberkriminellen immer mehr Angriffspunkte durch unzureichend gesicherte Geräte. Cybeats von Scryb Inc. (WKN: A3C86A)* wurde zum Schutz vernetzter IoT- und Betriebstechnologie in der Medizintechnologie, bei kritischen Infrastrukturen und Industrieausrüstungen, in der Luft- und Raumfahrt-, bei Telekommunikationsgeräten und im Automobilgeräte entworfen.

Cybeats ist in das Gerät integriert und kombiniert das Know-how von Bedrohungsinformationen mit dem Situationsbewusstsein, um Angriffe innerhalb von Sekunden zu erkennen, zu eliminieren und Sicherheitsexperten in Echtzeit zu warnen. Gleichzeitig wird sichergestellt, dass der kritische Betrieb des beschädigten Geräts ohne Unterbrechung fortgesetzt wird.

Man kann in gewissen Bereichen ein Gerät, das von Cyberkriminellen angegriffen wird, nicht einfach abschalten - es muss trotzdem weiter funktionieren. Das ist ein besonders heikler Punkt bei Kraftfahrzeugen, wenn wir in Richtung autonome Mobilität blicken - gerade darum muss man den kürzlich bekannt gegebenen Vertragsabschluss von Scryb Inc. (WKN: A3C86A)* als bahnbrechenden für das Unternehmen einstufen:

SCRYB REPORTS ON ENGAGEMENT WITH AUTOMOTIVE PARTS MANUFACTURERS ASSOCIATION; CYBEATS CYBERSECURITY TO BE DEPLOYED ON PROJECT ARROW

Die 100%ige Tochter von Scryb Inc. (WKN: A3C86A)*, Cybeats, wird seine Technologie im wohl prestigeträchtigsten Automobilprojekt Kanadas einsetzen - dem Arrow Projekt! Das neue SUV-Konzept verfolgt viele neuartige Ansätze, unter anderem auch, weil man auf die Akkupacks aus Asien verzichten will und stattdessen auf "Made in Canada" setzt, wie auch bei allen anderen Komponenten.

Jedes moderne elektrifizierte Fahrzeug hat einen dramatisch größeren digitalen Fußabdruck als die Verbrennungsmotor-Plattform, die es ersetzt. Die Integrität dieses Fußabdrucks muss ein grundlegendes Element des Fahrzeugdesigns sein, und wir freuen uns, mit Cybeats zusammenzuarbeiten, um sicherzustellen, dass das Konzeptfahrzeug Project Arrow als Paradebeispiel für diese Vision dient.

TECHNOLOGIE ÜBERBLICK

CYBEATS CYBERSECURITY PLATTFORM

Scryb Inc. (WKN: A3C86A)* gab kürzlich bekannt, dass die Cybeats-Plattform für die Verwendung in faktisch jedem Elektrogerät mit Netzwerkverbindung bereit steht. Derzeit finden mehrere Pilotversuche durch zwei mittelgroße nordamerikanische und ein multinationales IoT-Unternehmen statt.

Laufend wird in den Gazetten voll von Cyberangriffen auf große Firmen berichtet. Der Cyberangriff auf die SolarWinds (NYSE:SWI), ein sog. Ransomware-Angriff, hat die größte Benzinpipeline in den USA abgeschaltet, die 2,5 Millionen Barrel Treibstoff pro Tag befördert. Dies war bislang die größte Auswirkung eines Cyberangriffs auf physische Operationen an einer kritischen Infrastruktur in der Geschichte der USA. Ein kürzlich veröffentlichter Bericht von Cyberreason schätzt, dass die Hacker-Gruppe weit über 40 Opfer angegriffen hat, wobei die Lösegeldforderungen zwischen 200.000 und 2 Millionen USD pro Vorfall liegen.

Kürzlich hat US-Präsident Biden die Cybersecurity mittels Dekret (Link) zur Chefsache gemacht, was ungeheure Marktchancen für Unternehmen bietet, die ausgereifte Lösungen anbieten können.

Das SBOM Studio von Cybeats ermöglicht die Überwachung und Analyse der Cybersicherheit aller Komponenten während der Entwurfs- und Herstellungsphase eines Gerätes, um sicherzustellen, dass verbundene Geräte mit sicheren Softwarekomponenten ("Security by Design") auf höchstem Sicherheitsniveau entworfen wurden, bevor sie eingeführt und kommerziell auf den Markt gebracht werden. Sobald Geräte in Betrieb genommen worden sind, überwacht der Cybeats-Agent weiterhin den Cybersicherheitszustand des Geräts, um sicherzustellen, dass zukünftige Angriffe vor Ort automatisch erkannt und unterbunden werden.

Cybeats wurde zum Schutz hochwertiger vernetzter IoT- und Betriebstechnologie in der Medizintechnologie, bei kritischen Infrastrukturen und Industrieausrüstungen, in der Luft- und Raumfahrt-, bei Telekommunikationsgeräten und im Automobilgeräte. Die Lösung von Cybeats ist in das Gerät integriert und kombiniert das Know-how von Bedrohungsinformationen mit dem Situationsbewusstsein, um Angriffe innerhalb von Sekunden zu erkennen, zu eliminieren und Sicherheitsexperten in Echtzeit zu warnen. Gleichzeitig wird sichergestellt, dass der kritische Betrieb des beschädigten Geräts ohne Unterbrechung fortgesetzt wird.

Die FDA hat angegeben, dass die Cybersicherheit von Medizinprodukten ein zentraler Aspekt der künftigen Zulassungen zum Schutz der Patienten und der Privatsphäre sein wird. Darüber hinaus wird erwartet, dass der Markt für medizinische Cybersicherheit mit dem Fortschritt der Telegesundheits- und Ferndiagnosegeräte erheblich wachsen wird.

Noch VOR dem Biden-Dekret wurden für die Cybersicherheit beeindruckende Zahlen prognostiziert. Der schnell wachsende IoT-Sicherheitsmarkt ist auf Kurs für einen jährlichen Umsatz von 73 Milliarden US-Dollar bei einem CAGR von 31%. Bis 2025 werden 55 Milliarden [!!!] Geräte "im Netz" hängen.

DER PANDEMIE HERR WERDEN MIT FIONET RAPID RESPONSE GROUP

Fionet Rapid Response Group (FRR) ist ein Joint Venture von Fio Corp. und Scryb Inc. (WKN: A3C86A)*. Die gemeinsame Entwicklung, genannt Fionet, dient zur autmatisierten Erfassung von medizinischen Schelltests und ist essentiell für die Bekämpfung von Pandemien aber auch Epidemien jeglicher Art (Covid-19, Malaria, Ebola, Dengue Fieber) und schließt menschliche Erfassungsfehler aus!

FioNet-Geräte, die auch von nicht fachkundigem Personal verwendet werden können, ermöglichen diagnostische Tests in Laborqualität in Apotheken, an Arbeitsplätzen, auf Flughäfen, in Kliniken, in Pflegeheimen und, und, und … Gleichzeitig leitet Fionet unverzüglich Cloud-Echtzeitdaten weiter, um die Testaktivitäten bzw. die Testergebnisse aus der Ferne überwachen zu können. FioNet ist mit Schnelltests vieler Lieferanten kompatibel.

FioNet wurde auch schon von der WHO in Zusammenarbeit zur Eindämmung von Epidemien (Malaria, HIV, Dengue-Fieber und Ebola) verwendet. Dies geschah in Zusammenarbeit mit der Bill & Melinda Gates-Stiftung und verschiedenen Gesundheitsministerien.