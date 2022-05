Europa will die Produktion von Wasserstoff in den kommenden Jahren massiv ausweiten. Davon können auch Anleger profitieren.Sauberer Wasserstoff ist unerlässlich", so EU-Binnenmarktkommissar Thierry Breton. Nur so könnten die CO2-Emissionen der Industrie reduziert und die Energieunabhängigkeit von Russland erreicht werden. Im Fokus des europäischen Elektrolyseur-Gipfels stand deshalb der schnelle Aufbau von Elektrolyseur-Kapazitäten, die zur Erzeugung von Wasserstoff verwendet werden. Bis 2025 sollen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...