* Wichtige Indizes bestätigen die Aktienbaisse* Finanzmarktgeschichte als Ihr Wegweiser* Bitcoin beendet riesige Topformationen* Auch Aktienbaissen bieten Chancen* Was machen eigentlich ... meine Steuergroschen?* Hohe Ausgaben der Bundeswehr für ungenutzte Software

Liebe Leser,



die aktuelle Entwicklung an den Aktienmärkten ähnelt sehr dem Beginn der schweren Aktienbaisse von 2000 bis 2003. Damals halbierte sich der S&P 500, der DAX fiel um 73% und der NASDAQ 100 sogar um 83%.



Die großen Parallelen zum damaligen Geschehen haben allerdings nicht erst jetzt begonnen. Sie waren schon auf dem Weg nach oben sehr deutlich, worauf ich in meinem Börsenbrief Krisensicher Investieren immer wieder hingewiesen habe. So stieg die fundamentale Überbewertung im laufenden Zyklus sogar noch höher als im Jahr 2000, und die spekulativen Exzesse stellten in nahezu allen Bereichen ebenfalls neue Rekorde auf.

Den vollständigen Artikel lesen ...