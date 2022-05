Negativzinsen sind eine Belastung für Sparer, die sehr häufig bereits sechsstellige Vermögen tangieren. Erste extremere Varianten fingen früher an, teilweise auch ab dem ersten Euro. Dass es schlechtere und bessere Konditionen gibt und gab, ermöglichte eine Flucht vor diesen schlechten Konditionen. Nun entwickelt sich plötzlich vieles in eine andere Richtung. Negativzinsen könnten schon bald wieder verschwinden. Blicken wir auf erste Tendenzen in diese Richtung. Aber auch darauf, warum ein grundsätzliches ...

Den vollständigen Artikel lesen ...