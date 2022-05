Der heißeste Dividendenaristokrat: die IBM-Aktie (WKN: 851399)? Ja, vielleicht schon. Wenn wir uns jedenfalls die fundamentale Bewertung ansehen, so erkennen wir derzeit knapp über 5 % Dividendenrendite. Das ist wirklich ein attraktives Maß für die adelige Klasse. Aber es kommt noch mehr dazu. Das Management von Big Blue zahlt bereits seit dem Jahre 1916 eine Dividende an die Investoren aus. Zudem ist sie in diesem Jahr bereits das 27. Jahr in Folge erhöht worden, was eine spannende Historie darstellt. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...