Bei Standard Lithium stehen die Chancen gut, dass die Aktie in Kürze das Tal der Tränen verlassen wird. Denn nicht nur, dass die Nachfrage nach Lithiumcarbonat quasi unendlich ist, sondern Standard Lithium konnte in einem weiteren zukunftsträchtigen Bereich eine Partnerschaft vermelden, die riesiges Potenzial hat. Die Börse scheint dies bereits zu erkennen…

Experten zufolge beläuft sich das Defizit an Lithium-Carbonat mittlerweile auf rund 25.000 Tonnen und soll in den kommenden zwei Jahren auf 80.000 Tonnen anwachsen! Das dürfte die Preise weiter treiben, sodass es insbesondere für große Lithium-Förderer immer lukrativer wird, die Produktionsstätten auch um heute noch unrentable Gebiete zu erweitern. Standard Lithium hat also gute Chancen, seinen Marktanteil in den kommenden Monaten und Jahren sogar noch zu vergrößern.

Zudem gab Standard Lithium am Donnerstag eine Beteiligung in Höhe von 2,5 Millionen Euro an Aqualong Carbon Capture AS bekannt. Das Unternehmen ist Lizenzinhaber ...

