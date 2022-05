Bern (ots) -Wir bedauern das Ja zum Filmgesetz, sind aber gleichzeitig erfreut über den Achtungserfolg des Referendums. Im Gegensatz zum grossmehrheitlichen Ja im Parlament teilt eine Minderheit von über 40 Prozent der Abstimmenden unsere Bedenken gegen die weitere Privilegierung des subventionierten Films auf Kosten von privaten Firmen im In- und Ausland. Wir sind nach wie vor überzeugt, dass nicht zusätzliche Subventionen/Fördermittel und Zwangsquoten zu mehr Swissness führen, sondern kreative Ideen, die sich vermehrt am breiten Publikumsinteresse orientieren müssen.Wichtig wird nun für die privatwirtschaftlich orientierten Akteure auf dem Filmmarkt die Umsetzung des revidierten Gesetzes sein. Wir erwarten, dass der Bundesrat der grossen Skepsis der Bevölkerung gegen den Ausbau der Filmförderung Rechnung trägt und nicht ein bürokratisches Monster schafft, das weder den Audiovisionsstandort Schweiz noch die Interessen des steuerzahlenden Publikums angemessen berücksichtigt. Der VSPF, Telesuisse und SUISSEDIGITAL sind bereit zur aktiven Mitwirkung an einer Vollzugsverordnung, welche geeignet ist, den Audiovisionsstandort Schweiz zu stärken.Der VSPF ist der Interessenverband für Privatfernsehsender ohne Konzession und Gebührenanteil, die sich an ein nationales Schweizer Publikum richten und sich durch Werbung finanzieren. Der seit 2022 tätige Verband umfasst die Sender 3+, 4+, 5+, 6+, Nick/7+, TV24, TV25, S1, SAT.1, ProSieben, Kabel Eins, sixx, SAT.1 Gold, ProSieben MAXX, Puls 8, RTL, VOX, n-tv, NITRO, Super RTL, DMAX, TLC, MySports, ONE TV, LFM TV, Star TV und Game TV.SUISSEDIGITAL ist der Wirtschaftsverband der Schweizer Kommunikationsnetze. Ihm sind rund 190 privatwirtschaftlich wie auch öffentlich-rechtlich organisierte Unternehmen angeschlossen, die über 3 Millionen Wohn- und Geschäftseinheiten mit Radio, TV, HDTV, Internet, Telefonie und weiteren Angeboten versorgen.TELESUISSE ist der Verband der Schweizer Regionalfernsehen. Dem Verband gehören alle 13 konzessionierten Regionalfernsehsender sowie TeleZüri an: Canal 9, Canal Alpha, La Télé, Léman Bleu, Südostschweiz TV, Tele 1, Telebasel, Tele Bärn, Tele Bielingue, Tele M1, TeleTicino, Tele Top, Tele Züri, TVO.Pressekontakt:VSPF: Anne Peigné de Beaucé | Geschäftsführerin - anne.peigne@vspf.ch | +41 76 443 78 35SUISSEDIGITAL: Matthias Lüscher, Leiter Public Relations,+41 79 500 06 86, matthias.luescher@suissedigital.chTELESUISSE: André Moesch, Präsident, +41 79 203 40 03, andre.moesch@telebasel.chOriginal-Content von: SUISSEDIGITAL, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100010502/100889264