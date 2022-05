Ganz eng wird es jetzt für Tesla-Aktionäre. Immerhin büßten die Notierungen im Vorwochenvergleich 11,10 Prozent ein. Insgesamt drei der fünf Handelstage beendete das Wertpapier mit Rücksetzern. Dabei war es am Montag für Tesla so richtig übel mit einem Minus von 9,07 Prozent. Geben die Bären nun dauerhaft den Ton an oder können die Bullen in Kürze zurückschlagen?

Trading-Idee für spekulative Anleger: Seit Kriegsbeginn in der Ukraine explodieren die Energiepreise. Damit eröffnen sich für zahlreiche Aktien jetzt herausragende Gewinnchancen. Wir haben die aussichtsreichsten Kandidaten für Sie zusammengestellt. Hier geht's zum Gratis-Download.

Angesichts dieses Ausverkaufs sollten sich die Bullen jetzt erst einmal ein sicheres Plätzchen suchen. Da sich Tesla mit großen Schritten auf eine wichtige Haltezone zu bewegt. Aus heutiger ...

Den vollständigen Artikel lesen ...