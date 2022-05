Bonn (ots) -



Bonn/ Düsseldorf (15. Mai 2022) - Der CDU-Politiker Wolfgang Bosbach sieht mit dem nach den Prognosen guten Abschneiden seiner Partei bei der Landtagswahl in NRW einen deutlichen Aufwärtstrend für die Union. "Wir haben das Tal der Tränen durchschritten und jetzt gibt es einen deutlichen Aufwärtstrend", sagte Bosbach bei phoenix. Bei der Bundestagswahl habe die Union in NRW lediglich 26 Prozent erzielt, insofern sei dies ein sehr erfreuliches Ergebnis. "Wir konnten nicht mit 35 Prozent rechnen", so Bosbach. Der zweite Wahlsieger des Abends seien die Grünen. "Ich sage es nicht gerne als Christdemokrat, aber ich muss es neidlos anerkennen, die beiden wichtigsten Minister machen zurzeit einen guten Job. Das gilt für Herrn Habeck, das gilt auch für Frau Baerbock. Auch viele im bürgerlichen Lager sagen, das hätten wir den beiden gar nicht zugetraut, das strahlt jetzt aus auf die Grünen in Nordrhein-Westfalen", so Bosbach.



