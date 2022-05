Mit Spannung erwartet wurden die Zahlen des norwegischen Elektrolyseur-Spezialisten am vergangenen Mittwoch, nachdem NEL die Bekanntgabe kurz zuvor noch einmal verschoben hatte. Dabei machte das Unternehmen mit den Zahlen keine gute Figur, denn die Norweger verpassten die Erwartungen der Analysten doch deutlich. Dennoch bleibt die Perspektive gigantisch.

NEL konnte beim Umsatz deutliche Zuwächse verbuchen. So erlösten die Norweger insgesamt 213 Millionen Norwegische Kronen, was etwas mehr als 20 Millionen Euro entspricht. Die Konsensschätzung der Analysten war allerdings von Umsätzen in Höhe von knapp 260 Millionen NOK ausgegangen…

Das Ergebnis lag ebenfalls unter den Erwartungen der Analysten. Denn während die Experten im Schnitt ein Minus von umgerechnet rund 13,3 Millionen Euro erwartet hatten, lag der tatsächliche Verlust sogar bei knapp 15 Millionen Euro. ...

