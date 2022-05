DÜSSELDORF (dpa-AFX) - NRW-Ministerpräsident und CDU-Spitzenkandidat Hendrik Wüst hat die CDU und die Grünen als Gewinner der Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen bezeichnet. "Es gibt zwei Gewinner heute Abend. Das sind die Grünen und das ist die CDU, meine Partei", sagte er am Sonntagabend in der ARD. Zugleich machte er klar, dass er den Regierungsauftrag bei der CDU sehe. "Wenn Sie sich die Zahlen anschauen, ist der Regierungsauftrag klar. Viel, viel klarer, als es jede Umfrage gezeigt hat", sagte Wüst.

Das habe auch etwas mit Respekt zu tun. "Die Wählerinnen und Wähler haben ein klares Wort gesprochen", sagte Wüst. "Und zum respektvollen und anständigen Umgang gehört eben einfach dazu, dass die Partei und derjenige, der das stärkste Ergebnis hat - und zwar das klar stärkste Ergebnis hat - auch den klaren Auftrag hat, eine Regierung zu bilden und zu führen."

Nach den ersten Hochrechnungen von ARD und ZDF lag die CDU mit etwas mehr als 35 Prozent deutlich vor der SPD mit rund 27 Prozent. Die Grünen legten demnach deutlich zu und landeten bei rund 18 Prozent.