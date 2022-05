Holcim verkauft Indien-Geschäft für mehr als sechs Milliarden Schweizer Franken

ZUG - Der schweizerische Baustoffkonzern Holcim verkauft sein Indien-Geschäft. Für einen Barerlös von insgesamt 6,4 Milliarden Schweizer Franken gehen die Beteiligungen an Ambuja Cement und ACC an die Adani-Gruppe, wie Holcim am Sonntag mitteilte.

Branchenkollege aus Abu Dhabi wird größter Vodafone-Aktionär

ABU DHABI - Der britische Telekomkonzern Vodafone bekommt einen neuen Großaktionär. Die in den Vereinigten Arabischen Emiraten beheimatete Emirates Telecommunications Group Company (e&) gab am Wochenende den Erwerb von 9,8 Prozent für 4,4 Milliarden US-Dollar bekannt. Damit ist der Käufer auf einen Schlag größter Aktionär der Briten. Berechnungen der Nachrichtenagentur Bloomberg zufolge dürfte der Kaufpreis bei etwa 130 britischen Pence gelegen haben, einem Aufschlag von zehn Prozent auf den Schlusskurs von Freitag.

Saudi Aramco dank Ölpreisrally mit Rekordgewinn



RIAD - Der saudische Ölkonzern Saudi Aramco hat zu Jahresbeginn den größten Gewinn seit seinem Börsengang verzeichnet. Unter dem Strich habe dieser im ersten Quartal um 82 Prozent zum entsprechenden Vorjahreszeitraum auf 39,5 Milliarden US-Dollar zugelegt, teilte das Unternehmen am Wochenende mit. Wie andere Branchenvertreter profitiert auch Aramco von den rekordhohen Ölpreisen vor dem Hintergrund des Ukrainekriegs.

Musk: Twitter-Anwälte werfen mir Vertraulichkeitsbruch vor

AUSTIN - Tech-Milliardär Elon Musk hat sich mit seinen Tweets zur geplanten Twitter-Übernahme Ärger mit Anwälten des Online-Dienstes eingehandelt. Sie hätten ihm den Bruch einer Vertraulichkeitsvereinbarung vorgeworfen, schrieb Musk in der Nacht zum Sonntag. Er habe aus Sicht der Rechtsabteilung zu viel über die Vorgehensweise von Twitter bei der Ermittlung automatisiert twitternder Accounts verraten.

Emotionale Abschiede für Haaland und Zorc - Rätselraten um Moukoko

DORTMUND - Beim letzten Blick auf die tosende Südtribüne des Dortmunder Stadions wurde Erling Haaland doch noch ein wenig sentimental. "Die gelbe Wand ist wirklich unglaublich und etwas, das du mindestens einmal im Leben gesehen haben solltest", schwärmte der scheidende BVB-Torjäger nach dem glücklichen 2:1 (0:1) seines Teams gegen Hertha BSC via Instagram. Die großen Emotionen bei seinem Lebewohl aus der Revierstadt und der Verabschiedung von den Vereinslegenden Michael Zorc und Marcel Schmelzer wärmten sein Herz.

Dortmunds Bellingham klärt seine Zukunftsfrage: 'Werde hier sein'

DORTMUND - Jude Bellingham sieht seine Zukunft beim Fußball-Bundesligisten Borussia Dortmund . "Ich werde nächste Saison hier sein, und ich werde bereit sein", kündigte der 18 Jahre alte Mittelfeldspieler an. Der Engländer ist trotz seines jungen Alters ein Führungsspieler des BVB, dessen Vertrag noch bis 30. Juni 2025 läuft. Dennoch wurde Bellingham in den Medien zuletzt immer wieder mit Wechselgerüchten in Verbindung gebracht. Zumindest nächste Saison bleibt er aber bei den Borussen und hat große Ziele.

Leiser Abschied: Deutsche-Bank-Aufsichtsratschef Achleitner geht

FRANKFURT - Nach zehn Jahren im Amt ist Schluss: Paul Achleitner räumt seinen Posten als Aufsichtsratsvorsitzender der Deutschen Bank. Ein letztes Mal wird der inzwischen 65-jährige Österreicher an diesem Donnerstag (19.5.) die Hauptversammlung des Frankfurter Dax-Konzerns leiten, die erneut online ausgerichtet wird.

Thyssenkrupp Marine Systems will Teile der insolventen MV-Werften

KIEL - Der U-Boot- und Marineschiff-Hersteller Thyssenkrupp Marine Systems (TKMS) will Teile der insolventen MV-Werften in Mecklenburg-Vorpommern übernehmen. "Wir haben Interesse am Standort Wismar", sagte TKMS-Vorstandschef Oliver Burkhard der "Welt am Sonntag". Die Werft wäre für jede Form von zusätzlichen Aufträgen geeignet, seien es U-Boote oder Überwasser-Schiffe. Die Entscheidung liege beim Insolvenzverwalter und beim Gläubigerausschuss.

Lkw-Holding Traton fordert vom Staat mehr Tempo bei E-Ladesäulen

BERLIN - Die VW -Nutzfahrzeugholding Traton fordert von der Politik, "den Ausbau der nötigen Lade-Infrastruktur voranzutreiben, um der Elektromobilität auch bei schweren Lkw zum Erfolg zu verhelfen". Traton-Vorstand Bernd Osterloh sagte am Freitag bei einer Veranstaltung mit Bundesverkehrsminister Volker Wissing (FDP) in Berlin: "Dem Staat kommt eine besondere Rolle zu, da viele der benötigten Flächen entlang der Autobahnen ohne staatlichen Eingriff nicht für den Aufbau von Lkw-Ladepunkten umfunktioniert werden können."

ROUNDUP 3: Bahn kündigt Verkaufsstart für 9-Euro-Ticket an - Streit ums Geld

BERLIN - Bei der Deutschen Bahn können Verbraucherinnen und Verbraucher das sogenannte 9-Euro-Monatsticket ab dem 23. Mai kaufen - vorausgesetzt Bundestag und Bundesrat stimmen dem Vorhaben in dieser Woche zu. Das Ticket steht dann über die App DB-Navigator sowie sämtliche andere digitale Bahn-Kanäle zur Verfügung, wie der Konzern am Sonntag mitteilte. "Ebenso wird es an den rund 5500 Fahrkartenautomaten der Deutschen Bahn und in den über 400 DB Reisezentren in Bahnhöfen erhältlich sein", hieß es.



-Dybala verkündet Abschied von Juve - Wechsel nach Dortmund? -Neuer Südwestmetall-Chef erwartet herausfordernde Tarifrunde -ROUNDUP 2: Schweizer stimmen radikaler Änderung der Organspende-Regeln zu -Weiter Probleme im Fernverkehr nach Kabelbrand in Hamburg -'Brot für die Welt' verteidigt Indiens Exportstopp für Weizen -Prognose: Auto-Weltmarkt 2022 auf Zehn-Jahres-Tief - Preise steigen -TV-Quoten: 7,3 Millionen sehen ESC-Finale

-ROUNDUP/Wegen hoher Strompreise: Erste Städte sparen bei der Beleuchtung -Ronaldo wünscht neuem Coach Erfolg und deutet Manchester-Verbleib an -Deutschland stellt sich gegen grünes EU-Label für Atomkraft°

