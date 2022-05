Sechs Jahre nach der Premiere des Microlino als Konzeptauto auf dem Genfer Auto-Salon geht der elektrische Isetta-Klon jetzt in Serie. Zunächst einmal sollen in einer sogenannten Pioneer-Edition 999 Fahrzeuge ausgeliefert werden - ab 12.500 Euro. Vier Jahre nach dem ursprünglich geplanten Produktionsstart geht der Microlino jetzt doch in Serie. Der zweisitzige Mini-E-Flitzer wird aber zunächst nur in einer auf 999 Fahrzeuge limitierten Sonderedition, der sogenannten Pioneer-Serie gebaut. In den Genuss eines der ersten Exemplare des vollelektrischen Isetta-Klons sollen jene Vorbesteller kommen, die schon seit der Premiere des ersten ...

