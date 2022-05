Wird es eine Hard-Fork der Terra-Blockchain geben? Das schlägt zumindest der CEO der Luna Foundation, Do Kwon, vor. Binance-CEO Changpeng Zhang hält dies hingegen für den falschen Ansatz und fordert mehr Transparenz. Der Kurseinbruch von Terra (LUNA) sowie des Stablecoins TerraUSD (UST) hat die Kryptowährungsbranche geschockt. Die beiden Vermögenswerte haben binnen weniger Tage mehrere Milliarden US-Dollar an Marktkapitalisierung verloren. Do Kwon, der als CEO der Luna Foundation als Kopf hinter dem Projekt steht, hat erklärt, dass er eine Hard-Fork anstrebe, um das Projekt Terra zu retten. In den Aussagen ...

