Zum Ende einer für Krypto-Fans ganz miesen Woche setzen ein paar Cyberkriminelle noch einen drauf und greifen Metamask-Nutzende mit Phishing-Attacken über Popups auf bekannten Websites an. Nach Berichten von Coindesk und The Block Crypto warnen Websites wie Etherscan, Coingecko und Dextools ihre Nutzenden vor dem Klick auf jedweden Link, der ihnen in einem Popup vorgeschlagen wird. Jedenfalls raten die Websites dringend dazu, keinerlei Transaktionen aus einem Popup heraus zu starten. Bösartige Popups auf seriösen Websites Erneut nutzen die Angreifenden einen vermeintlichen Link ...

