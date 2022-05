Türme für Windräder könnten sehr viel umweltfreundlicher hergestellt werden, wenn sie aus Holz statt aus Stahl gefertigt würden. Sie wären sogar haltbarer. Eine aus Deutschland stammende Idee wird jetzt in Schweden erfolgreich umgesetzt. Holz gilt als vielversprechendes Konstruktionsmaterial, wenn es um Türme für Windkraftanlagen geht. Das wahrscheinlich weltweit erste Windrad mit Holzturm hat die Firma Timbertower 2012 in Hannover-Marienwerder errichtet. Dort erzeugt es auch fast zehn Jahre später noch Strom - in die Serienproduktion hat es die Idee aber nicht geschafft. Dabei können Türme aus Holz klimafreundlicher produziert ...

