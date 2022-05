News von Trading-Treff.de Unser Dax hat zum Freitag die Wochenkerze nochmal ordentlich in die Höhe gezerrt und damit die erste grüne Wochenkerze seit Ende März in den Chart gebrannt. Sieht also schon recht freundlich aus nun Handelsmarken für DAX-Trader Guten Morgen Marken mit Wichtigkeit und hoher Reaktionsfreundlichkeit für heute und die nächsten Tage sind meiner Meinung nach: 15670, 15465, 15360, 15110, 14960, 14750, 14635, 14560, 14440, 14270, ...

