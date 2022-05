DGAP-News: Brockhaus Technologies AG / Schlagwort(e): Quartals-/Zwischenmitteilung/Quartalsergebnis

Brockhaus Technologies AG: Rekordquartal bei allen wichtigen Kennzahlen



16.05.2022 / 07:01

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Brockhaus Technologies AG: Rekordquartal bei allen wichtigen Kennzahlen

- Technologiegruppe wächst weiter kräftig

- Deutliches Umsatzwachstum um +165,8% auf € 28,8 Mio. in Q1 2022

- CEO Marco Brockhaus: "Akquisition von Bikeleasing ein voller Erfolg"

- Prognose für das Geschäftsjahr 2022 bestätigt

Frankfurt am Main, 16. Mai 2022. Die Brockhaus Technologies AG (BKHT, ISIN: DE000A2GSU42), eine Technologiegruppe mit Fokus auf Akquisitionen von margen- und wachstumsstarken Technologie- und Innovations-Champions im deutschen Mittelstand, hat heute ihre Ergebnisse für das erste Quartal 2022 veröffentlicht.

In den ersten drei Monaten des Geschäftsjahres 2022 hat Brockhaus Technologies Umsatzerlöse in Höhe von € 28,8 Mio. erzielt. Dies entspricht einem starken Wachstum von +165,8% gegenüber dem Vorjahreszeitraum Q1 2021 und resultiert maßgeblich aus der Einbeziehung des Segments Financial Technologies (bestehend aus Bikeleasing), welches im Vorjahreszeitraum noch nicht zur Gruppe gehörte. Bezogen auf die bereits im Vergleichszeitraum bestehenden Geschäftssegmente Security Technologies (IHSE) und Environmental Technologies (Palas) betrug das Wachstum der Umsatzerlöse insgesamt +4,6%. Das bereinigte EBITDA stieg ebenfalls signifikant auf € 7,6 Mio. an und entsprach somit einer bereinigten EBITDA-Marge von 26,3% (Q1 2021: € 0,8 Mio. bzw. 7,4%). Ausschlaggebend hierfür waren neben der Einbeziehung der sehr margenstarken Bikeleasing ein deutlicher Margenzuwachs bei IHSE (Segment Security Technologies) sowie in geringerem Umfang reduzierte Aufwendungen in den Central Functions.

Bikeleasing: Weiterhin sehr starkes Wachstum der digitalen Plattform im saisonal schwächeren ersten Quartal

Im ersten Quartal 2022 erzielte das Segment Financial Technologies, bestehend aus Bikeleasing, Umsatzerlöse von € 17,5 Mio. bei einem bereinigten EBITDA von € 5,9 Mio., was einer weiterhin hohen bereinigten EBITDA-Marge von 33,6% entspricht. Bikeleasing entwickelt und betreibt eine digitale B2B-Finanzplattform für die Vermittlung, Finanzierung und Verwaltung von Diensträdern sowie potenziell weiteren Mitarbeiter Benefits über den Arbeitgeber.

Angaben zum Vergleichszeitraum Q1 2021, wie bei den anderen beiden Segmenten, sind unter IFRS nicht möglich, da Bikeleasing bis zur Kontrollerlangung Ende November 2021 ausschließlich nach HGB bilanzierte. Der ungebrochene Wachstumstrend ist jedoch anhand operativer Kennzahlen klar erkennbar. In den ersten drei Monaten des Geschäftsjahres steigerte Bikeleasing die Zahl der auf ihrer digitalen Plattform angeschlossenen Unternehmenskunden um ca. +2.600 auf nun insgesamt ca. 34.500. Gleichzeitig stieg die Anzahl der vermittelten Diensträder um ca. +65% ggü. dem Vergleichszeitraum Q1 2021 auf rund 20.000 an (Q1 2021: ca. 12.000). Das Geschäft der Bikeleasing unterliegt einer ausgeprägten Saisonalität im Zusammenhang mit der warmen "Fahrrad-Saison", weshalb ein überproportional hoher Teil des Geschäftsvolumens auf das zweite und dritte Quartal entfällt. Dies ist auch in den Vorjahresquartalen Q1 2021 sowie Q1 2020 erkennbar, die für lediglich 15% bzw. 14% der im jeweiligen Gesamtjahr vermittelten Räder verantwortlich waren.

IHSE: Rückkehr größerer Projekte nach teilweiser Aufhebung COVID-19 bedingter Reise- und Kontaktbeschränkungen in vielen Regionen

Das Segment Security Technologies, bestehend aus IHSE, steigerte in den ersten drei Monaten des Geschäftsjahres die Umsatzerlöse signifikant um +19,7% auf € 7,2 Mio. Das bereinigte EBITDA konnte darüber hinaus überproportional stark auf € 2,1 Mio. gesteigert werden, was einer bereinigten EBITDA-Marge von 28,7% entspricht (Q1 2021: 11,5%). IHSE ist ein führender Hersteller von KVM-Technologie (Keyboard, Video und Mouse) für die hoch sichere, latenzreduzierte und verlustfreie Datenübertragung in "mission-critical" Anwendungen.

Ausschlaggebend für die starke Entwicklung in Q1 2022 war neben dem bereits starken Auftragsbestand per Ende 2021 die fortschreitende, teilweise Aufhebung von COVID-19 bedingten Reise- und Kontaktbeschränkungen, insbesondere in der westlichen Hemisphäre, die in den vergangenen zwei Jahren die Projektierung und Umsetzung von größeren KVM-Projekten deutlich beeinträchtigt hatten.

Darüber hinaus gelang es IHSE mit ihrer Querschnittstechnologie eines der führenden Unternehmen im Halbleiter-Bereich als Kunde zu gewinnen, wodurch der Vorstoß in diesen gänzlich neuen Endmarkt geebnet werden soll.

Palas: Rückkehr des konventionellen Geschäfts der Luftqualitätsmessung nach außerordentlich hoher, COVID-19 bedingter Nachfrage nach Maskenprüfständen im Vorjahresquartal Q1 2021

Das Segment Environmental Technologies, bestehend aus Palas, erzielte im ersten Quartal 2022 Umsatzerlöse von € 4,1 Mio. und lag somit -14,6% unter dem starken Vorjahresquartal Q1 2021 bei einer bereinigten EBITDA-Marge von 23,0% (Q1 2021: 33,5%). Palas entwickelt, produziert und vertreibt hochpräzise Geräte zur Messung, Charakterisierung und Generierung von Partikeln in der Luft, wie bspw. Feinstaub oder Nanopartikel.

Haupttreiber für die verringerten Umsatzerlöse in den ersten drei Monaten des Geschäftsjahres war das außerordentlich hohe Geschäftsvolumen mit Prüfständen für die Effektivitätsprüfung von Atemschutzmasken im Vergleichszeitraum Q1 2021. Die Nachfrage nach diesen Prüfständen hatte sich bereits im zweiten Halbjahr 2021 signifikant reduziert, konnte jedoch nicht gänzlich von den konventionellen Produkte der Palas zur zertifizierten Messung der Außenluft kompensiert werden. Ausschlaggebend hierfür waren insbesondere auch die anhaltenden Lock-down Maßnahmen in China, insbesondere in Shanghai, welche die Lieferung von Produkten und somit Umsatzrealisierung beeinträchtigten.

Darüber hinaus gelang es Palas, mit ihrer neuen Produktreihe AQ Guard Smart einen ersten Großkunden für die Überwachung der Luftqualität an Baustellen zu gewinnen - ein Markt, der für Palas bisher noch nicht zugänglich war.

"Nach dem Ausbau unserer Technologiegruppe um zwei weitere Töchter Ende 2021, war das erste vollständige Quartal nach deren Einbeziehung ein absolutes Rekordquartal für Brockhaus Technologies. Der Wachstumstrend von Bikeleasing ist ungebrochen und das Geschäftsmodell robust. Die Rückkehr der Großprojekte von namenhaften Kunden bei IHSE unterstreicht die Relevanz ihrer Technologie in der "mission critical" Datenübertragung. Und auch Palas verzeichnete das zweitstärkste Q1 ihrer Unternehmensgeschichte, was einzig durch das unüblich starke, COVID-19 geprägte Vorjahresquartal verzerrt wird. Alles in allem blicke ich aufgrund der Technologie- und Innovationsführerschaft unserer Töchter und trotz der extremen Unsicherheit im Markt positiv dem Geschäftsjahr 2022 sowie den darauffolgenden Jahren entgegen", sagt Marco Brockhaus, CEO von Brockhaus Technologies.

Ausblick

Auf Grundlage der Quartalsergebnisse Q1 2022 bestätigt Brockhaus Technologies die Erwartung für das Geschäftsjahr 2022 mit Umsatzerlösen zwischen € 140 - 150 Mio., bei einer weiterhin hohen bereinigten EBITDA-Marge von 35%. Darüber hinaus ist BKHT zuversichtlich, auch anorganisch dieses Jahr zu wachsen und blickt hierbei auf eine starke Pipeline potenzieller Akquisitionsziele.

Das EBITDA ist definiert als Ergebnis vor Zinsen, Ertragsteuern und Abschreibungen, bereinigt um Kosten des Erwerbs von Tochterunternehmen, aufwandswirksam zu erfassende Kosten von Eigenkapitalmaßnahmen und anteilsbasierte Vergütungsaufwände. Sowohl die Umsatzerlöse als auch EBITDA sind außerdem um Effekte aus Kaufpreisallokationen (PPA) bereinigt. Weitere Informationen zu unseren Leistungskennzahlen sind in der Anhangsangabe 7 des Konzernabschlusses 2021 zu finden (Seite 86 des Geschäftsberichts 2021).

Die Quartalsmitteilung Q1 2022 steht ab sofort unter https://ir.brockhaus-technologies.com/publikationen zur Verfügung.

Der Earnings Call für Investoren und Analysten in englischer Sprache findet am 17. Mai um 17:00 Uhr (CET) statt. Interessenten können sich unter folgendem Link für den Call registrieren: https://webcast.meetyoo.de/reg/ODagGcIePGp2

Finanzkalender

22. Juni 2022 Ordentliche Hauptversammlung 2022

15. August 2022 Veröffentlichung Halbjahresfinanzbericht

14. November 2022 Quartalsmitteilung Q3 2022

Über Brockhaus Technologies

Die Brockhaus Technologies AG (BKHT, ISIN: DE000A2GSU42) mit Sitz in Frankfurt am Main ist eine Technologiegruppe, die margen- und wachstumsstarke Technologie- und Innovations-Champions mit B2B-Geschäftsmodellen im deutschen Mittelstand akquiriert. Mit einem einzigartigen Plattformansatz und einem langfristigen Horizont unterstützt Brockhaus Technologies ihre Tochtergesellschaften aktiv und strategisch dabei, langfristig profitables Wachstum über Branchen- und Ländergrenzen hinweg zu erzielen. Gleichzeitig bietet Brockhaus Technologies einen Zugang zu diesen nicht börsennotierten deutschen Technologie-Champions, die für Kapitalmarktinvestoren ansonsten unzugänglich sind. Weitere Informationen unter www.brockhaus-technologies.com

Kontaktinformationen

Für Investoren:

Paul Göhring

Phone: +49 69 20 43 40 978

Fax: +49 69 20 43 40 971

E-Mail: ir@brockhaus-technologies.com



Für Medien:

USC - Ulrich Stockheim

Phone: +49 221 28 06 55 18

E-Mail: presse@us-communications.de

16.05.2022 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter http://www.dgap.de