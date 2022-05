Xlife Sciences AG / Schlagwort(e): Sonstiges

Projektgesellschaft Xsight Optics mit erfolgreicher Teilnahme an Gründerwettbewerb - Gewinnsumme finanziert relevantes F&E-Projekt



16.05.2022 / 07:05



Xsight Optics mit Sitz in Jena (Deutschland), eine Projektgesellschaft von Xlife Sciences AG (SIX: XLS), hat erfolgreich am diesjährigen StartUp-Wettbewerb «get started 2gether» des Forschungs- und Technologieverbunds Thüringen und des Thüringer Wirtschaftsministeriums teilgenommen: Das Unternehmen gewann die Finanzierung eines relevanten neuen Forschungs- und Entwicklungsprojektes, zusätzlich wurde ihm auch der Publikumspreis verliehen. Die Vision von Xsight Optics ist es, die menschennahe, digitale Pflege auszubauen. Dafür entwickelt das Unternehmen einen tragbaren optischen Sensor, mit dem das medizinische Personal in Spitälern und Pflege-Einrichtungen beispielsweise Herzfrequenz, Sauerstoffsättigung, Temperatur und Atemfrequenz von Patientinnen und Patienten aus sicherer Entfernung berührungslos erfassen (und Daten in bestehende Dokumentationssysteme übertragen) kann. Dieser mobile Sensor leitet diese Gesundheitsparameter durch eine geschickte Kombination von optischer Technologie, Mikroelektronik und KI-gestützten Algorithmen aus diversen optischen Bildeigenschaften ab. Zentrale Voraussetzung dafür ist eine sichere und zuverlässige Bildgebungs-Software. Die zugesprochene Gewinnsumme von EUR 80'000.- ermöglicht Xsight Optics die Finanzierung eines entsprechenden F&E-Projektes mit der Abteilung Intelligente Systeme des Instituts für Angewandte Bauforschung Weimar. Oliver R. Baumann, CEO von Xlife Sciences, kommentiert: «Wir gratulieren Geschäftsführerin Maria Nisser und Chief Scientific Officer Jan Sperrhake von unserer Projektgesellschaft Xsight Optics herzlich für ihren gleich zweifach erfolgreichen Pitch am renommierten Thüringer StartUp-Förderpreis «get started 2gether». Die so erreichte Finanzierung des interdisziplinären Forschungs- und Entwicklungsprojektes mit den Expertinnen und Experten für Computer Vision und Datenanalyse des Instituts für Angewandte Bauforschung Weimar ist ein relevanter Meilenstein für das Bestreben von Xsight Optics, die menschennahe, digitale Pflege auszubauen.» Finanzkalender Ordentliche Generalversammlung 2022 20. Juni 2022 Halbjahresergebnis 2022 28. September 2022 Kontakt Auskünfte für Medienschaffende: IRF Reputation AG, Valentin Handschin, handschin@irf-reputation.ch Auskünfte für Investoren: Xlife Sciences AG, Dennis Lennartz, dennis.lennartz@xlifesciences.ch Xlife Sciences AG Talacker 35 8001 Zürich Telefon: 0041 44 385 84 60 E-Mail: info@xlifesciences.ch Internet: www.xlifesciences.ch ISIN: CH0461929603 WKN: A2PK6Z Börsen: SIX Swiss Exchange Über Xlife Sciences AG: U¨ber Xlife Sciences AG (SIX: XLS) Xlife Sciences ist ein Schweizer Unternehmen, das sich als Inkubator und Beschleuniger («Accelerator») auf die Wertentwicklung und Kommerzialisierung vielversprechender Forschungsprojekte von Universita¨ten und anderen Forschungseinrichtungen im Life Sciences-Bereich konzentriert, mit dem Ziel, Lo¨sungen fu¨r einen hohen ungedeckten medizinischen Bedarf und eine bessere Lebensqualita¨t anzubieten. Ziel ist es, eine Bru¨cke von der Forschung und Entwicklung zu den Gesundheitsma¨rkten zu schlagen. Xlife Sciences bringt sorgfa¨ltig ausgewa¨hlte Projekte in den vier Bereichen Technologieplattformen, Biotechnologie/Therapien, Medizintechnik und ku¨nstliche Intelligenz/digitale Gesundheit auf die na¨chste Entwicklungsstufe und partizipiert an deren anschliessenden Wertentwicklung. Weitere Informationen unter www.xlifesciences.ch Rechtlicher Hinweis (in Englisch) Some of the information contained in this media release contains forward-looking statements. Readers are cautioned that any such forward-looking statements are not guarantees of future performance and involve risks and uncertainties, and that actual results may differ materially from those in the forward-looking statements as a result of various factors. Xlife Sciences undertakes no obligation to publicly update or revise any forward-looking statements.

