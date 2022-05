ZÜRICH (dpa-AFX Broker) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Papiere von Sartorius Stedim Biotech nach deutlichen Kursverlusten von "Sell" auf "Buy" hochgestuft. Das Kursziel für die Papiere der Sartorius-Tochter hob Analyst Michael Leuchten in einer am Montag vorliegenden Studie von 355 auf 370 Euro an. Er hält den Dienstleistungspartner der Biopharmaindustrie an der Börse für unterbewertet, sowohl im historischen Vergleich als auch gegenüber Wettbewerbern./ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 16.05.2022 / 03:21 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.05.2022 / 03:21 / GMT

FR0013154002