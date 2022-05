QIAstat-Dx Rise, ein System zur Verarbeitung von bis zu 56 Tests in acht Stunden mit verbesserter "Walk-away"-Effizienz, erhält CE-Kennzeichnung zur Verwendung mit neuen Atemwegs- und Magen-Darm-Panels

CE-zertifiziertes QIAstat-Dx Respiratory SARS-CoV-2 Panel auf 23 respiratorische Pathogene ausgeweitet; umfasst nun auch den Nachweis von Chlamydophila pneumoniae Bakterien, eine Hauptursache für Atemwegsinfektionen

CE-zertifiziertes QIAstat-Dx Gastrointestinal Panel 2 nun mit erweiterter Pathogen-Target-Liste sowie optimierter Probenvorbereitung und Panel-Leistung verfügbar

Software-Upgrade verbessert Cybersicherheit, Benutzerfreundlichkeit und Konnektivitätsfunktionen der QIAstat-Dx-Systeme und ergänzt die cloudbasierte Konnektivitätslösung QIAsphere

QIAGEN N.V. (NYSE: QGEN; Frankfurt Prime Standard: QIA) gab heute die Markteinführung von QIAstat-Dx Rise, einer höheren Durchsatzversion des QIAstat-Dx-Systems für automatisierte syndromische Tests, sowie Erweiterungen des Testmenüs für die vollintegrierte einstufige molekulare Testlösung bekannt, die Ergebnisse in einer Stunde liefert.

Die Markteinführung von QIAstat-Dx Rise folgt nach Erteilung der europäischen CE-Kennzeichnung, mit der sich QIAGENs Angebot an syndromischen Testlösungen erheblich erweitert. Syndromische Tests spielen eine zunehmend wichtige Rolle in Laboren, da sie gleichzeitig mehrere Pathogene in einer Probe nachweisen können.

"Mit der Einführung der Plattform QIAstat-Dx Rise für syndromische Tests ermöglichen wir medizinischen Einrichtungen mit besonders hohem Bedarf eine umfassende automatisierte Untersuchung auf Pathogene," sagte Jean Pascal Viola, Senior Vice President und Leiter des Geschäftsbereichs Molekulare Diagnostik bei QIAGEN. "Entscheidend hierbei ist, dass QIAstat-Dx Rise mit unserem aktualisierten QIAstat-Dx Respiratory SARS-CoV-2 Panel, dem QIAstat-Dx Gastrointestinal Panel 2 sowie all unseren künftigen Assays kompatibel ist."

QIAstat-Dx Rise und die dazugehörigen Testkartuschen bilden ein geschlossenes System für die automatisierte Probenvorbereitung und -verarbeitung. Mit ununterbrochenen Zugriffsmöglichkeiten (Random-Access) für die Verarbeitung von bis zu 18 verschiedenen Tests kann das System unter Verwendung von acht Analysemodulen diagnostische Ergebnisse für bis zu 56 Tests in acht Stunden und bis zu 160 Tests an einem Tag durchführen. Es baut auf dem bereits verfügbaren QIAstat-Dx Analyzer mit bis zu vier Analysemodulen auf. Somit stellt QIAstat-Dx Rise eine flexible neue Möglichkeit zur Ausweitung der Testkapazität dar.

Weitere Entwicklungen im QIAstat-Dx-Portfolio:

Das CE-zertifizierte QIAstat-Dx Respiratory SARS-CoV-2 Panel wurde mit Chlamydophila pneumoniae um ein zusätzliches Target erweitert. Das Bakterium kann zu Atemwegserkrankungen mit grippeähnlichen Symptomen führen. Damit kann das Panel inzwischen 23 virale und bakterielle Targets erkennen und differenzieren, die Atemwegsinfektionen verursachen können. Während C. pneumoniae in der Regel milde Infektionen verursacht, können bei Hochrisikogruppen, insbesondere bei älteren Personen, mitunter schwere Verläufe auftreten.

Das CE-zertifizierte QIAstat-Dx Gastrointestinal Panel 2 wurde ebenfalls mit neuen Funktionen für eine verbesserte Probenvorbereitung und Panel-Leistung aktualisiert. Damit kann das Panel nun 22 virale, bakterielle und parasitäre Targets erkennen und differenzieren, die Magen-Darm-Infektionen verursachen können. Zu ihnen gehört das STEC-Target (Shiga-ähnliches Toxin produzierendes E. coli), das den Toxingehalt (stx1 und stx2) nachweist. Anhand dieser Information lässt sich bestimmen, wie hoch das Risiko bestimmter Patientengruppen ist, am hämolytisch-urämischen Syndrom (HUS) zu erkranken. Dementsprechend kann die Patientenüberwachung anpasst werden.

QIAGEN hat außerdem ein Software-Upgrade zur Verbesserung von Cybersicherheit, Benutzerfreundlichkeit und Konnektivität des QIAstat-Dx Analyzers veröffentlicht. Mit der neuen Softwareversion 1.5.1 können Anwender ihre Geräte so konfigurieren, dass sie die vorgeschriebenen externen Qualitätskontrolltests durchführen können. Damit ergänzt die neue Software die cloudbasierte Konnektivitätslösung QIAsphere, welche die Funktionalität von QIAstat-Dx im Bereich der digitalen Diagnostik erweitert.

Weitere Informationen zu den QIAstat-Dx-Geräten und -Testpanels von QIAGEN finden Sie unter: QIAGEN.com.

Über QIAGEN

QIAGEN N.V., eine niederländische Holdinggesellschaft, ist der weltweit führende Anbieter von Komplettlösungen zur Gewinnung wertvoller molekularer Erkenntnisse aus biologischen Proben. Die Probentechnologien von QIAGEN ermöglichen die Aufreinigung und Verarbeitung von DNS, RNS und Proteinen aus Blut, Gewebe und anderen Stoffen. Testtechnologien machen diese Biomoleküle sichtbar und bereit zur Analyse. Bioinformatik-Lösungen und Wissensdatenbanken helfen bei der Interpretation von Daten zur Gewinnung relevanter und praktisch nutzbarer Erkenntnisse. Automationslösungen integrieren diese zu nahtlosen und kosteneffizienten molekularen Test-Workflows. QIAGEN stellt seine Lösungen mehr als 500.000 Kunden aus den Bereichen Molekulare Diagnostik (Gesundheitsfürsorge) und Life Sciences (akademische Forschung, pharmakologische F&E und industrielle Anwendungen, hauptsächlich Forensik) zur Verfügung. Zum 31. März 2022 beschäftigte QIAGEN weltweit mehr als 6.000 Mitarbeiter an über 35 Standorten. Weitere Informationen über QIAGEN finden Sie unter http://www.qiagen.com.

